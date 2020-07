Vor Bruchlandung

Die Zahlen sind eindeutig: Der Flughafen in Frankfurt am Main hat im ersten Halbjahr 2020 fast zwei Drittel weniger Passagiere abgefertigt als im Vorjahreszeitraum. Das Passagieraufkommen steigert sich nur langsam. Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende des Betreibers Fraport, rechnet damit, dass die Fluggastzahlen selbst in den kommenden Jahren um 15 bis 20 Prozent unter dem »Normalniveau« liegen werden, berichtete am Dienstag das Handelsblatt. Und er rechnet weiter: Demnach gebe es einen »Personalüberhang«, von den weltweit 22.000 Stellen in der Unternehmensgruppe stehen bis zu 4.000 auf der Streichliste.

Aber es geht um viel mehr: hierzulande um 180.000 Arbeitsplätze in der Luftverkehrsindustrie, davon etwa 40.000 direkt bei den Flughafengesellschaften. Das wissen natürlich auch die Gewerkschaften. »Einkommen und Arbeitsplätze an den Flughäfen müssen geschützt werden«, betonte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle bereits Mitte Mai i...