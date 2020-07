Tagebau gegen Dörfer

Die Auseinandersetzung um den Kohleausstieg ist auch nach der Verabschiedung des Kohlegesetzes durch den Bundestag noch lange nicht vorbei. Dieses soll in den nächsten Tagen vom Bundespräsidenten unterschrieben werden. Im Internet läuft gerade über sogenannte soziale Medien eine rege Kampagne. Die Fortsetzung der Kohleverstromung bis 2038 sei aus naturwissenschaftlicher Sicht eine eklatante Fehlentscheidung, heißt es in einem Musterschreiben des Solarenergiefördervereins an Frank-Walter Steinmeier. Die Bedrohung durch den Klimawandel werde durch sie noch weiter verstärkt.

Der Verein hat gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sowie elf Einzelklägern Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz eingelegt. Kritisiert wird von den Klägern »insbesondere die Vernachlässigung des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch den Klimawandel«. Der Gesetzgeber ergreife keine ausreichenden Maßnahmen, den Klimawandel zu stoppen. ...