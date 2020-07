Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Entweder alles ist zu sehen oder nichts« Neue elektronische Patientenakte entzieht Betroffenen Kontrolle über ihre Krankengeschichte. Ein Gespräch mit Bernhard Scheffold Gitta Düperthal Bislang wurde die elek­tronische Gesundheitskarte nicht umfassend genutzt, weil die technische Entwicklung nicht soweit war. Was kommt auf Patienten zu, wenn die Anfang Juli vom Bundestag gesetzlich beschlossene elektronische Gesundheitsakte ab 2021 für alle zur Verfügung stehen soll? Das ist mit Nachteilen verbunden. Zum Beispiel kann es wichtig sein, sich bei der Behandlung gesundheitlicher Probleme eine unabhängige Zweitmeinung eines Arztes einzuholen. Ist die Diagnose allerdings durch eine zentrale ­E-Akte bereits bekannt, ist das kaum möglich. Ein Arzt sollte also nur davon erfahren, wenn der Patient es selber mitteilen wollte. Zunächst aber ist es dem Patienten nicht möglich, die Zugriffsrechte zu gestalten. Entweder alles ist zu sehen oder nichts. Die Leute können also nicht bestimmen, welche Daten elektronisch gespeichert werden? Wenn die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, initiierte E-Akte ab 1. Januar 2021 an den Start geht, ist das ...

Artikel-Länge: 4289 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen