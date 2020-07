Komplizen der Macht

Kaum ein großer Wirtschafts- oder Steuerskandal, bei dem nicht irgendwann auch der Name Ernst & Young (EY) fällt. So auch bei den verschwundenen »Wirecard«-Milliarden. Das britische Beraternetzwerk hatte bei dem Zahlungsabwickler bereits seit 2009 seine Finger im Spiel – als Bilanzprüfer. In den fraglichen Jahren 2016 bis 2018 bestätigten die EY-Experten die von der Konzernführung vorgelegten Jahresabschlüsse komplett. Über offensichtlich gefälschte Bankdokumente stolperten sie erst im laufenden Jahr, wie das Manager-Magazin Ende Juni berichtete.

Investoren klagen

Die Nummer zwei auf dem globalen Markt der Wirtschaftsberatungs- und Prüfkonzerne hat in den vergangenen Jahren in Deutschland Fuß gefasst. Besonders die EY-Expertise in Sachen Steuervermeidung ist bei den hiesigen Unternehmen gefragt. So ist es nicht überraschend, dass die Agentur auch bei den »Cum-Ex«-Betrügereien tatkräftig mitwirken konnte (bei denen die Beteiligten letztlich Erstattunge...