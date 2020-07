In bester liberaler Tradition

Es war ein heißer Sommertag vor nun schon beinahe 200 Jahren, als auf einer Plantage im US-amerikanischen Süden die Sklavenkinder scheinbar sorglos auf einer Wiese spielten, während die erwachsene Gemeinde ein Klagelied anstimmte: »How Long, O Lord«. Ich paraphrasiere hier den ein wenig märchenhaften Auftakt von »Harriet, the Moses of her People« von Sarah Bradford, einer der ersten Biographien über Harriet Tubman, die noch während deren Lebenszeit (1822–1913) erschienen waren. 1869 in einer ersten Fassung, 1896 unter dem genannten Titel ein wenig geordneter, aber nicht ohne die berüchtigten poetischen, »prophetischen« Freiheiten. »She seemed a dazed and stupid child«, heißt es da beispielsweise, um den zunächst vorgeblich weltabgewandten Charakter der später durchaus praxisorientierten Prophetin zu unterstreichen; ein Topos. Dieses schmale Buch war lange eine der wenigen wesentlichen Quellen zu Tubman.

Mittlerweile sind zahlreiche weitere Texte verfasst ...