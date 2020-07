Belastete Freundschaft

Anlässlich des 25. Jahrestags der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und den USA haben die Staats- und Regierungschefs beider Länder am Sonntag ihre Glückwünsche ausgetauscht. In seinem Schreiben an US-Präsident Donald Trump stellte der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und Staatspräsident Nguyen Phu Trong fest, dass die USA in zahlreichen Bereichen einer der wichtigsten Partner des Landes geworden sind. 47 Jahre nach dem Pariser Abkommen von 1973 und der damit verbundenen hastigen Flucht der letzten US-Soldaten aus Saigon hat sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten grundlegend geändert.

Dabei ist ein wichtiges Element der Beziehungen die Wirtschafts- und Handelskooperation. US-Konzerne lassen in Vietnam billige Kleidung und elektronische Artikel herstellen und profitieren von den geringen Arbeitslöhnen. Für die vietnamesische Arbeiterinnen und Arbeiter sind diese Fabriken ein Garant für ein sicheres Einko...