Zum Inhalt dieser Ausgabe | SPD-Spitze offen für Scholz-Kandidatur Parteivorsitzende sehen in Bundesfinanzminister Option für nächste Bundestagswahl Kristian Stemmler Die Parteispitze der SPD hält trotz schlechter Umfragewerte an ihrem Anspruch fest, nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung anzuführen. In der Debatte um einen möglichen Spitzenkandidaten läuft es derzeit immer mehr auf den bei der Parteibasis eher unbeliebten Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz heraus. Dabei waren die heutigen Kovorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als vermeintlich linke Alternative zum SPD-Establishment, für das Scholz steht, gegen diesen angetreten. Zur Personalie Scholz gefragt, sagte Esken gegenüber dem Handelsblatt (Montagausgabe): »Bei der Frage, wer für eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur geeignet sein könnte«, komme es darauf an, dass »wir gemeinsam kämpfen und gewinnen können«. Als Kriterium für einen aus ihrer Sicht geeigneten Kandidaten nannte Esken die Eigenschaften »Regierungsfähigkeit und Zuverlässigkeit«. Auch müsse die- oder derjenige eine »Vision für die Entwicklung einer Gesellschaft ...

Artikel-Länge: 3677 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen