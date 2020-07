Vor allem Schulter und Knöchel

Der Abgang ihres langjährigen Quarterbacks Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers hat ein tiefes Loch in den Kader der New England Patriots gerissen. Lange sah es so aus, als wollten sie den Verlust mit dem jungen, unerfahrenen Ersatzmann Jarrett Stidham kompensieren, was bei vielen zumindest für Skepsis sorgte.

Doch Ende Juni ist dem sechsmaligen Super-Bowl-Sieger aus dem US-Bundesstaat Massachusetts mit der Verpflichtung von Quarterback Cam Newton womöglich ein Coup gelungen. Der 31jährige unterzeichnete zunächst für ein Jahr und kann bis zu 7,5 Millionen Dollar verdienen. »Ich kann gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin«, schrieb er dazu auf Insta­gram.

Bei den Carolina Panthers gehörte er seit dem Debüt 2011 regelmäßig zu den Topspielma...