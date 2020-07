Liebesgrüße nach Havanna

»Liebesgrüße aus Havanna« heißt die Ausstellung in den Opelvillen Rüsselsheim, aber am besten fährt der Besucher, wenn er den sinnfreien Titel ganz schnell vergisst und nicht weiter hinterfragt. Wollen die Ausstellungsmacher mit der »narrativen Kraft der kubanischen Kunst« das Zerrbild des sozialistischen Landes korrigieren, das ja häufig genug bis zur Desinformation abgewertet und ins geopolitische Abseits gestellt wird? Wie sie mit welchen Ergebnissen vorgehen, soll hier anhand von fünf Exponaten untersucht werden.

In Marco Castillos Video »Genera­cion« (2019) treffen nacheinander Menschen in einem modernen, besonderen Haus ohne Hausherr ein. Ein sympathischer, eher intellektueller Kreis, Aperitif und Gitarre, gut gekleidet, und einander freundlich zugewandt. In behutsamen, leisen Einstellungen verfolgt die Kamera die Party, die schließlich auf dem Flachdach fortgesetzt wird. Dort werden die Gäste, aus der Distanz kleine schwarze Konturen, offenbar weni...