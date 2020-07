Widerstand wächst

Während Israel einen dramatischen Anstieg der Neuinfektionen meldet und die Regierung wieder zu einschränkenden Maßnahmen greift, hat am Sonnabend die bisher größte Kundgebung seit Beginn der Coronakrise stattgefunden. Am Abend, nach Ende des Schabbats, versammelten sich auf dem Rabin Square in Tel Aviv 10.000 Menschen, um gegen die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns zu protestieren. Die Polizeibehörden hatten zunächst versucht, die Teilnehmerzahl dadurch zu begrenzen, dass sie nur einen Teil des Platzes zur Verfügung stellen wollten, gaben aber am Ende nach.

Nach dem Kundgebungsende versuchten Hunderte von Demonstranten mehrere Hauptstraßen Tel Avivs zu blockieren. Die Polizei, teilweise zu Pferd und mit Pfefferspray ausgerüstet, löste die Ansammlungen auf. Oppositionsführer Jair Lapid von der zentristischen Parlamentsfraktion von Jesch Atid und Telem hatte zuvor am Donnerstag gewarnt, dass die weit verbreitete Wut und Verzweiflung angesichts der Regi...