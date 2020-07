Fall eines Mäzens

Bremens einstiger »Vorzeigeunternehmer« Niels Stolberg hat in der vergangenen Woche seine Haftstrafe angetreten, zu der er im März 2018 verurteilt worden war – wegen gemeinschaftlichen Kreditbetrugs in 18 Fällen sowie wegen Untreue in besonders schwerem Fall. Allerdings kann der ehemalige Reeder schon bald damit rechnen, in den sogenannten offenen Vollzug wechseln zu dürfen.

Stolberg war Gründer und Eigner der auf Projektladungs- und Schwerguttransport spezialisierten »Beluga«-Reederei, die in diesem Sektor zeitweise sogar die Weltmarktführung innehatte. Aber Stolberg war mit seiner 72 Schiffe zählenden, überwiegend unter Billigflagge fahrenden Flotte niemals nur Reeder: Er brachte sich in die Schlagzeilen etwa mit einem Segelzusatzantrieb für sein Schiff »Beluga Skysails«, schickte frühzeitig Frachten durch die arktische Nordostpassage, war Mäzen sowohl des lokalen Fußballvereins Werder Bremen als auch sozialer Hilfsprojekte für Tsunami-Opfer in Thailand...