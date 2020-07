Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Juli 2020, Nr. 160

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Marianas letzter Arbeitstag Pierre Deason-Tomory Mann im Anzug: Ich kriege das Angebot, Butterbreze mit Kaffee. Brezenverkäuferin: Mechten Sie hier trinken oder tu go? Mann: Hier, wenn das jetzt geht? Verkäuferin: Nein, tut mir sehr leid, wegen Corona nur außer Haus. Mann: Was soll das? Warum fragen Sie dann? Verkäuferin: Hat Chef gesagt. Mann: Ihr Chef ist ein Idiot! Verkäuferin: Nein, ich Idiot. Arbeite für zehn Euro die Stunde Scheißjob mit viele dumme Kunden. Mann: Meine...

