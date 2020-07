Beobachter und Zielgruppe in einem

Immer mehr AfD-Mitglieder bieten offenbar dem Verfassungsschutz ihre Dienste an, seit der Brandenburger AfD-Landesverband dort zum Verdachtsfall erklärt worden ist. Der Tagesspiegel zitierte dazu am Freitag einen Sprecher des Innenministeriums in Brandenburg: »Seit der Einstufung der AfD in Brandenburg verzeichnet der Verfassungsschutzverbund deutschlandweit regen Zulauf von AfD-Mitgliedern, die ihre Zusammenarbeit anbieten.« Weitere Informationen habe der Sprecher unter Verweis auf operative Gründe nicht genannt. Ob nach den Angeboten eine Zusammenarbeit mit den Ämtern zustande kommt, ist unklar. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wollte dazu am Freitag nicht Stellung nehmen.

Wäre der Inlandsgeheimdienst, was er vorgibt zu sein, hätte er jedenfalls allen Grund, mit solchen Angeboten vorsichtig umzugehen: Ein erster Antrag zum Verbot der NPD war 2003 wegen der V-Mann-Dic...