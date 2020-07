Was sagen Sie zu dem Urteil von US-Bundesrichter James Boasberg, wonach die »Dakota Access Pipeline« – zumindest vorläufig – stillgelegt werden muss?

Hatten Sie jemals einen Traum, der wahr wurde? So war es für mich, als ich an dem Tag aufgestanden bin. Ich bin immer noch überwältigt. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mein Zuhause liebe, wie sehr ich mein Land und meinen Fluss liebe: Für mich ist es ist die großartigste Sache der Welt. Mir ist klar, dass gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt werden wird und dass es noch ein weiter Weg ist, aber deswegen sind wir hier. Es geht nicht darum, wer recht oder unrecht hat. Es geht darum, wie wir in Zukunft leben werden. Für mich waren die letzten vier Jahre sehr hart, und deshalb ist dies ein großer Segen für mich. Ich bin den Richtern, dem Stamm der Standing Rock Sioux, den Anwälten und jedem Wasserschützer, der sich an den verschiedenen Fronten gegen die Pipeline eingesetzt hat, überaus dankbar für die Unte...