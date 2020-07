Plaudern, quizzen, entertainen

Journalismus war gestern, heute ist Entertainment. Für die privaten TV-Sender galt das schon immer. Längst aber haben es auch die durch Beiträge oder richtiger: Gebühren finanzierten Sender dahin gebracht. Das war in der sehr speziellen »Coronasaison« im Fußball, die am Sonnabend mit der kleinen Relegation zwischen Ingolstadt und Nürnberg enden wird, nicht anders als in den Jahren zuvor. »Sportschau«-Moderatoren waren wie gehabt im Fach »Buntes« unterwegs. Vormals undenkbar, ein Sakrileg, dürfen sie jetzt allerdings bei der privaten Konkurrenz zur Primetime auftreten. Wie Matthias Opdenhövel. Gerade noch bei der »Anmod« eines Bundesligaspieltages im Ersten zu sehen, führte er, schwups, bei den »Masked Singers« durchs abendliche Programm. »Bei uns in Pro 7«, wie er so schön glaubwürdig sagte. Dagegen sind seine Kollegen im öffentlich-rechtlichen beinahe Waisenknaben. Wie Alexander Bommes, der, scheinbar geklont, als Gastgeber in sämtlichen Dritten tagtägli...