Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schwergewicht verlässt Giganten New York Times hat Ende Juni Kooperation mit Apple News beendet Dieter Schubert Das Zusammengehen von mächtigen Medienkonzernen mit noch mächtigeren Distributoren hat seine Tücken. Das hat zuletzt auch das Management der New York Times (NYT) begreifen müssen. Das einflussreiche und in nahezu allen westlichen Staaten als eine Art Referenzmedium geltende Blatt hatte sich Ende Juni 2020 von Apple News zurückgezogen. Künftig sollen Artikel der US-Tageszeitung nicht mehr im Feed (ein Internetausgabeformat, meist für mobile Endgeräte) der Nachrichten-App (die auf Endgeräten des Konzerns vorinstalliert ist) angezeigt werden, hatte die NYT zuvor mitgeteilt. Bei der wahrscheinlich bekanntesten US-Zeitung war man offenbar zu der Einsicht gelangt, dass die Kooperation mit dem Technologiegiganten wenig für die NYT bringt...

Artikel-Länge: 2311 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen