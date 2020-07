Zum Inhalt dieser Ausgabe | War er’s, oder war er’s nicht? Der Hut stimmt nicht: Thomas Wolfe will James Joyce in Frankfurt getroffen haben. Neues aus der Forschung Jürgen Schneider Schon auf dem Cover des Buches »Eine Deutschlandreise« von Thomas Wolfe lesen wir: »Er schlenderte mit James Joyce durch Goethes Geburtshaus.« Ein Rezensierschmock weiß denn auch: »Wolfe besucht das Goethe-Haus in Frankfurt. Und ausgerechnet dort stolpert ihm der damals schon berühmte James Joyce über den Weg.« Der US-amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe (1900–1938) bereiste Deutschland zwischen 1926 und 1936 sechsmal. In »Eine Deutschlandreise« sind seine Beobachtungen zusammengetragen, bei denen die Beschreibungen der Physiognomie der Deutschen auffällt, von »Dreifachnacken«, »Hunnenschädel« bis »fette, gewissenlose Gesichter«. Im September 1928 besuchte er nach Köln, Bonn, Mainz und Wiesbaden auch Frankfurt am Main. Er schreibt, nachdem ihm zuvor der Rheinwein gemundet hatte: »Das ist eine Großstadt von einer halben Million Einwohner – und das einzige Vergnügen, das sie sich ausgedacht haben, ist – Bier. Ich gebe ja zu, dass dies ein herrliches Ve...

Artikel-Länge: 5326 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen