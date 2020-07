Wie eine Glocke über uns

Ich legte die blöde Maske ab, es war heiß, und ich stand vor einem Getreidefeld, das vor sich hin wuchs. Was hatte es auf solchen Feldern in den Sommern der letzten Jahrzehnte nicht alles für Glückseligkeit gegeben, schoss es mir durch den Kopf, meist in sengender Hitze, aber auch im strömenden Regen. Legendäre Schlammschlachten vor dem geistigen Auge, sank ich ins Feld und dachte an die Zeit, als es in der Natur noch rhythmisch krachte und friedliebende Menschen einander in den Armen lagen.

Viele Bands spielten in meinen Gedanken, keine bei Kälte und Nässe. Hippies, Altpunks, verirrte Metaller und Revolutionäre rauchten ohne Verzweiflung, genossen jedes Bier und ließen unbekannte Klänge Hirn und Herz erweichen. Burg Herzberg rief in der hessischen Provinz 2018 zu »Love und Peace«, fiel mir ein. Tochter und Neffe wurden uns als Aufpasser, Meldeposten und »Ins Gewissen Redende« mitgegeben, entwickelten aber bald ein Eigenleben. Schon der erste Abend steige...