Post als Krisengewinner

Für die Beschäftigten der Deutschen Post AG bricht eine unsichere Zeit an: Trotz Milliardengewinns brachte Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern Entlassungen ins Spiel. Als Grund nannte er laut dpa die Coronapandemie. Wenn es Kunden wegen der Krise schlecht gehe, habe das Auswirkungen auf die Post als Dienstleister, sagte er demnach. Man wolle alles versuchen, »das für unsere Mitarbeiter so erträglich wie möglich zu gestalten«. Entlassungen schloss er nicht aus.

Dabei sehen die am Dienstag vorgestellten Quartalszahlen gut aus: Zwischen April und Juni steigerte das Unternehmen seinen Gewinn von 769 auf 890 Millionen Euro. Dieser wäre noch höher ausgefallen, wäre der »Shutdown« nicht dazwischengekommen. Sonderabschreibungen von rund 100 Millionen Euro drückten das Ergebnis. Aber auch das Aus für den eigenen Elektrotransporter »Streetscooter« drückte den Gewinn. Noch in diesem Jahr soll dessen Produktion einges...