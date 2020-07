Bolsonaro angezeigt

In Lateinamerika ist die Nachricht von der Covid-19-Erkrankung des faschistischen brasilianischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, nach erster Häme mit Erschütterung aufgenommen worden. Doch nicht das positive Testergebnis sorgt bei Aktivisten im Land und in der Region für Entsetzen, sondern das demonstrativ rücksichtslose Verhalten des Staats- und Regierungschefs nach der bestätigten Infektion.

Bereits am Montag hatte der Rundfunksender Band berichtet, dass ein erster Test einen positiven Befund ergeben habe. Am Dienstag bestätigte Bolsonaro dann nach dem zweiten – in einem Armeekrankenhaus der Hauptstadt Brasília durchgeführten – Test, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Kurz nach dem Test trat der Präsident offensichtlich gut gelaunt vor die Kameras. Dabei habe er trotz Ansteckungsgefahr vor den Journalisten mehrfach seine Maske abgenommen und die empfohlene Distanz ignoriert, kritisiert die argentinische Zeitung Página 12.

Noch am selben Tag ...