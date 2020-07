»Sie ist auch ein falsches Signal an andere Länder«

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl von der SPD, hat die aktuelle Debatte um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgelöst. Ihr Verband lehnt das ab. Warum?

Dafür gibt es viele Gründe. Der wichtigste ist unsere pazifistische Überzeugung. Wir lehnen Gewalt und daher auch die Ausbildung von Menschen zum Töten anderer ab. Darüber hinaus ist eine neue Wehrpflicht als Quasimobilmachung ein falsches Signal an andere Länder wie etwa Russland. Was wir dringend brauchen, das ist weltweite Abrüstung – und nicht noch mehr Menschen, die an Waffen ausgebildet sind. Auch aus ökonomischer Sicht ist es Unsinn, junge Leute etwa vom Studium oder der Ausbildung abzuhalten.

Laut Högl soll die Wiedereinführung der Wehrpflicht jedoch auch dazu dienen, rechte Netzwerke in der Armee klein zu halten. Dagegen können Sie doch nicht sein?

Streitkräfte sind strikt hierarchisch organisiert. Wehrpflichtige stehen in der Befehlskette ganz unten. Wer glaubt, diese jun...