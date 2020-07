Rätselhafte Unfälle

Im Iran haben sich in den letzten zwei Wochen vier schwere Explosionen und Brände ereignet. In einem Fall wurden 19 Menschen getötet, im anderen mussten 70 ärztlich versorgt werden. Zwei der rätselhaften »Unfälle« ereigneten sich in Anlagen, die mit dem Atomprogramm oder dem Militär verbunden sind. Inzwischen wächst der Verdacht, dass mindestens einige der Vorfälle auf Sabotageakte zurückgehen könnten, an denen Israel beteiligt war. Konkrete Anhaltspunkte dafür, abgesehen von den auf der Hand liegenden Motiven, gibt es bisher offenbar nicht. Einige iranische Stellen haben aber schon angedeutet, dass Israel mit Vergeltungsaktionen rechnen müsse, falls sich der Verdacht bestätigt.

Der erste Zwischenfall ereignete sich am frühen Morgen des 26. Juni in der Nähe eines Komplexes der Rüstungsindustrie bei Parchin, rund 30 Kilometer südöstlich von Teheran. Unter anderem soll sich dort ein Zentrum des Raketenbaus befinden. Iranische Nachrichtenagenturen berichtete...