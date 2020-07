Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Es ist ein soziales Problem« Linkes Kulturzentrum in Wien angegriffen. Kritik am Umgang der Regierung mit dem Vorfall. Ein Gespräch mit Zeynep Arslan Emre Sahin Am 24. und 25. Juni kam es zu mehreren Angriffen von türkischen Faschisten auf das linke Kulturzentrum Ernst-Kirchweger-Haus (EKH) in Wien. Die Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF), bei der Sie Mitglied sind, hat ihre Räumlichkeiten im EKH. Wieso wurde das Zentrum angegriffen? Jugendliche, die von sich selbst sagen, dass sie zu den faschistischen Grauen Wölfen gehören und Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogans sind, haben das EKH angegriffen. Das EKH ist sozusagen die Burg der linken Szene in Wien. Das war den Jugendlichen nicht ganz klar. Sie haben gedacht, sie greifen kurdische Organisationen an, dabei sind im EKH nicht einmal die kurdischen Vereine drin. Hier haben türkeistämmige Arbeitervereine ihre Räumlichkeiten. Dadurch, dass sie das Zentrum angegriffen haben, haben wir Antifaschisten uns gewehrt und mobilisiert. Das EKH befindet sich im 10. Wiener Bezirk, in Favoriten. Was ist das für ein Viertel? Favoriten ist einer...

Artikel-Länge: 4281 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen