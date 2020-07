Vertrag mit Hintertürchen

Beim Stahlriesen Tata Steel im niederländischen IJmuiden wird wieder regulär gearbeitet. »Nach 25 Tagen Streik hört die Direktion von Tata Steel endlich auf die Wünsche der Mitarbeiter«, stellte Roel Berghuis von der Gewerkschaft FNV Metaal am Freitag in einer Mitteilung fest. Größter Erfolg: Bis Oktober 2026 wird niemand entlassen. Im Prinzip.

»Es liegt ein fester Vertrag vor, den wir nun so schnell wie möglich unseren Mitgliedern vorlegen werden«, so Berghuis. Noch in dieser Woche sollen sie im Internet über das Verhandlungsergebnis abstimmen. FNV Metaal ist optimistisch, dass die Belegschaft dem Vertrag zustimmen wird. »Dieser Vertrag bildet ein Gegengewicht zu den Risiken, die wir von Tata Steel Europe auf uns zukommen sehen. Er zeigt, dass streiken sich lohnt. Ich bin sehr stolz auf alle, die mitgeholfen haben, dieses Resultat zu erreichen«, sagte Berghuis.

Der sogenannte Generationenpakt wird ebenfalls bis Ende 2024 verlängert. Darin ist unter ander...