Im Auftrag Beijings

Libanon und der Mittlere Osten könnten mit Chinas Hilfe einen Weg aus der aktuellen existenziellen Wirtschaftskrise finden. Wie die libanesische Tageszeitung Al-Akhbar am Freitag berichtete, haben sich Ende Juni zehn chinesische Großunternehmen schriftlich an die libanesische Regierung gewandt und ihre Bereitschaft erklärt, in die Infrastruktur des Landes zu investieren. Führend sei demnach der chinesische Baugigant Sinohydro, ein staatliches Unternehmen, das auf Infrastrukturprojekte und Elektrizitätsgewinnung spezialisiert ist. Ungeachtet der schwierigen Finanzsituation im Land hätten die Firmen angeboten, umgehend Vorhaben im Libanon zu realisieren. An vorderster Stelle seien der Auf- und Ausbau der nationalen Stromversorgung sowie der eines Schienennetzes genannt worden.

China wolle so zur Stabilisierung des Libanon beitragen und dem Land helfen, die Finanz- und Wirtschaftskrise zu überwinden, hieß es weiter in den von Al-Akhbar zitierten Schreiben. A...