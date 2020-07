USA erhöhen Druck auf China

Nach Kritik Washingtons an chinesischen Militärübungen rund um eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer hat die US-Marine ein eigenes Manöver in dem Seegebiet abgehalten. Mit dem Einsatz der beiden Flugzeugträger »USS Nimitz« und »USS Ronald Reagan« solle ein Zeichen »für einen freien und offenen Indopazifik« gesetzt werden, sagte ein US-Marinesprecher am Sonnabend. Im Rahmen der Kriegsübungen der beiden Flugzeugträger und vier weiterer Kriegsschiffe sollen rund um die Uhr Flüge durchgeführt werden, um die Treffsicherheit trägergestützter Flugzeuge zu tes...