Bewaffnete Neutralität

Nach fast einem Jahrtausend der Rivalität schlossen die britische und französische Regierung im April 1904 ein historisches Abkommen und begründeten mit diesem ein »herzliches Einverständnis« (»Entente cordiale«). Die früheren Rivalen wurden erstmals zu dauerhaften Partnern. Vor allem in den Bereichen Kultur, Sport und Wirtschaft rückten beide Mächte näher zusammen. So flog beispielsweise fünf Jahre nach dem Abkommen der französische Flugzeugpionier Louis Blériot das erste Mal über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Als im Sommer 1914 Deutschland den Ersten Weltkrieg vom Zaun brach, wurde die Partnerschaft erstmals militärisch auf die Probe gestellt. Im Rahmen der »British Expeditionary Force« (BEF) entsandte die Regierung in London Soldaten nach Frankreich. Ab 1916 verteidigten gleichzeitig mehr als zwei Millionen britische Soldaten französischen Boden an der Westfront. Über die rund vier Kriegsjahre verteilt dienten dort insgesamt 5,4 Millionen Briten,...