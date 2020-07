Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nichts zu feiern DR Kongo: Regierungskoalition in der Krise. Justizminister verhaftet, Kabinettsdirektor zu 20 Jahren verurteilt Georges Hallermayer Am Dienstag wollte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, den 60. Jahrestag der Unabhängigkeit gebührend feiern, um mit dem belgischen König Philippe als »Invité spécial« eine »strahlende und harmonische Zukunft vorzubereiten«. Aber die Coronapandemie mit 7.039 Infizierten und 170 Toten im Land (Stand 29. Juni) bedingte die Absage des Staatsakts. Damit wurde auch ein vorhersehbarer Eklat vermieden. Denn König Philippe hatte am Vortag keine Entschuldigung, sondern nur sein »tiefstes Bedauern über die Wunden« ausgedrückt, die dem damaligen Belgisch-Kongo während der Kolonialzeit zugefügt worden waren. Sein Onkel, König Baudouin, hatte noch 1960 zur Unabhängigkeit die »zivilisatorischen Leistungen« seines Ururgroßonkels König Leopold II. hervorgehoben, die zwischen 1885 und 1908 über zehn Millionen Kongolesen das Leben kosteten. Gegenüber AFP bezeichnete die Außenministerin der DR Kongo, Marie Ntumba Nzeza, das Bedauern als »Balsa...

