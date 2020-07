Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Eine solche Darstellung ist schlichtweg ekelhaft« Antifaschisten kritisieren Museum in Wolfenbüttel wegen Verschweigen der Judenverfolgung vor 1939. Gespräch mit Joachim Gottschalk Kristian Stemmler Ihre Frau und Sie engagieren sich seit Jahren gegen den wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft. Kürzlich haben Sie nach dem Besuch des Bürgermuseums in Wolfenbüttel Strafantrag wegen eines geschichtsverfälschenden Textes gestellt. Worum geht es da? Im Themenabschnitt »Uniformierte Zeiten« über die Nazizeit in Wolfenbüttel wurde auf einer Texttafel so getan, als habe es eine Judenverfolgung vor 1939 dort nicht gegeben. Da steht: »Die Kriegsjahre bedeuteten für die nicht zur nationalsozialistischen ›Volksgemeinschaft‹ zählenden Wolfenbütteler Juden zunächst Ausgrenzung, Auswanderung und ab 1942 Deportation und Tod.« Damals wurden aber in der Stadt schon vor Kriegsbeginn unter anderem 33 Männer nach Buchenwald verschleppt, die Geschäftsleute schrieben an ihre Läden: »Bei uns sind Juden nicht erwünscht!« Die Synagoge wurde niedergebrannt. Das Verschweigen der Judenverfolgung 1933 bis 1939 ist nicht nur eine Bagatellisierung des Wesens und der Morde der...

Artikel-Länge: 3865 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen