Lehren aus der Pandemie

Es hätte auch anders laufen können. »Wenn wir eine Fortsetzung der Entwicklung wie Anfang April gehabt hätten, dann wären wir in eine Überlastung des Gesundheitswesens und auch der Intensivkapazitäten hinein gelaufen«, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin. So waren auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Coronapandemie »nur« rund 2.800 der insgesamt bis zu 34.000 Intensivbetten mit Covid-19-­Patienten belegt, gut 2.000 von ihnen mussten beatmet werden. Die »wichtigen politischen Entscheidungen« ab Mitte März, aber auch die flächendeckende intensivmedizinische Versorgung hätten eine Überforderung der Kliniken verhindert, betonte Baum. Aus den Erfahrungen müssten nun die nötigen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Das betrifft zum Beispiel die Forderung nach einer massenhaften Stilllegung von Krankenhauskapazitäten, die vor der Pandemie nicht nur von der Bert...