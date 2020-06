Kontinuierliche Bedrohung

Kassel, Halle, Hanau: Das sind nur die drei Orte, die jüngst infolge von rechtsterroristischen Attentaten Schlagzeilen machten. Das seit 1989 zweimonatlich erscheinende antifaschistische Magazin Der rechte Rand (DrR) hat dieses Thema in der Ausgabe Nr. 184 als Schwerpunkt. Die Mai/Juni-Ausgabe ihres Magazins konnten die Macherinnen und Macher noch pünktlich zum Beginn des Prozesses gegen die Hauptverdächtigen im Mord am damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) veröffentlichen. Durch die jüngsten Attentate, deren endgültige Aufklärung jeweils noch aussteht, konnten auch konservative Politiker in der Bundesrepublik nicht mehr leugnen, welche Gefahr der Rechtsterrorismus hierzulande ist.

Diese wird durch die DrR-Redaktion nicht bloß beschworen. In den einzelnen Beiträgen zeigt die »Terror« betitelte Ausgabe, wo entgegen aller Beteuerungen sogenannter Sicherheitspolitiker weiterhin blinde Flecken bestehen. Die Bundestagsabgeordnete Martina...