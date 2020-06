Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hunderte Tonnen Treibgut Untersuchungsbericht zu Frachtverlust auf hoher See des Containerschiffs »MSC Zoe« vorgelegt Burkhard Ilschner Die Fakten sind weitgehend bekannt: Zu Jahresbeginn 2019 verlor das unter der Billigflagge von Panama fahrende Containerschiff »MSC Zoe« auf der Fahrt vom portugiesischen Hafen Sines nach Bremerhaven vor der niederländischen und deutschen Küste insgesamt 342 Container. Von den Stränden der west- und ostfriesischen Inseln und Küsten sowie – soweit sicht- oder auffindbar – aus dem Wasser mussten Plastikspielzeug, Elektrogeräte, Sportschuhe, Fahrradteile, Kfz-Zubehör sowie etliche weitere Konsumgüter und Produkte eingesammelt werden. Das Aufräumen gestaltete sich aufwendig und teuer. Es ist letztlich bis heute nicht abgeschlossen, noch immer treiben mehrere hundert Tonnen Ladung auf See oder lagern am Meeresgrund – als Gefahr für Schiffahrt und Fischerei, für Strände und Küsten und nicht zuletzt für die Meeresfauna. Jüngst haben die zuständigen Behörden ihren vorgeschriebenen Untersuchungsbericht zu diesem »sehr schweren Seeunfall« vorgelegt. Als Flaggenstaa...

