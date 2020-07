Drittligist FSV Zwickau gelang im am Wochenende ein Husarenstück. Mit dem Rücken zur Wand empfing die akut abstiegsgefährdete FSV-Elf Eintracht Braunschweig, den bisherigen Tabellenzweiten, bei dem zuletzt alles bestens lief. Bis in die Schlussminuten schien das Spielglück wieder einmal mit dem BRD-Meister von 1967 zu sein: Braunschweigs Yari Otto traf in den 90. Spielminute zur 2:1-Führung. »Doch dann wurde es brutal«, stöhnte Otto hinterher. Joseph Enochs, Coach des FSV, schlug nach der Partie ähnlich martialische Töne an: »Wir waren doch schon mausetot«, fand er. Aber sein Team gab einfach nicht klein bei. Nach Flanken von Can Coskun drehten Elias Huth (91.) und Morris Schröter (94.) das Spiel zum spektakulären 3:2-Sieg. Tabellarisch war er für Zwickau überlebensnotwendig – zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Abstand...