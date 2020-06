Wut auf Militärs

Die tödliche Gewalt gegen Linke in Kolumbien ebbt nicht ab. Im Gegenteil: Am Wochenende wurden landesweit mindestens sechs Aktivisten umgebracht, wie kolumbianische Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten. Besonders der Tod des 22jährigen Kleinbauern Salvador Jaime Durán schlägt Wellen. Durán war bereits am Sonnabend von Soldaten der kolumbianischen Streitkräfte in einem Ort der Gemeinde Teorama im Departamento Norte de Santander regelrecht hingerichtet worden. Das gab die »Bauernvereinigung des Catatumbo« (Ascamcat) am Sonntag über die alternative Presseagentur Prensa Rural bekannt.

Laut Mitteilung der Aktivisten war Durán Mitglied des Aktionskomitees seines Dorfes und engagierte sich in der Bauernvereinigung. Am Sonnabend morgen habe er in der Nähe des Ortes Filo Guanmo auf seinen Vater gewartet, als er durch fünf Kugeln getötet wurde. Die heraneilenden Bewohner hätten sechs fliehende Männer festsetzen können, von denen sich später herausgestellt habe,...