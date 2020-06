Den Toten die Wahrheit!

der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG) hat Christian Niemeyer unter dem Titel »Hans Paasche unter Töchtern in der Wüste?« einen Beitrag veröffentlicht, der sich im Wesentlichen mit den Hintergründen der Ermordung an Hans Paasche befasst. Dem Aufsatz haftet der Makel an, einen von rechter Soldateska am 21. Mai 1920 niedergestreckten Pazifisten und erklärten Gegner des preußisch-deutschen Militarismus verunglimpft und als eine Art Mittäter verdächtigt zu haben – und das fast genau 100 Jahre nach der Ermordung Hans Paasches. Mein Vorwurf richtet sich zugleich an die Herausgeber der ZfG, die Niemeyers Abhandlung mit ihrem Namen decken. Durch meinen in der ZfG im November 2018 mit der Hilfe des Historikers Wolfgang Benz publizierten Beitrag über »Hans Paasche und das Scheitern der Novemberrevolution 1918« sind die Herausgeber weitreichend über Hans Paasches besondere Rolle in der deutschen Geschichte und Politik informiert gewesen.

Niemeyers absurde ...