»Es brauchte ein hartes Urteil zum Abschluss«

Diese Woche wurde Kevin J. zu 14 Monaten Haft wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung verurteilt. Bei den Auseinandersetzungen in der Silvesternacht 2019/2020 am Connewitzer Kreuz in Leipzig soll er in Richtung eines Polizisten getreten haben. Das »Solidaritätskomitee 31.12.« hat den Prozess vor dem Leipziger Amtsgericht begleitet. Überrascht Sie das Urteil?

Wirklich überraschend ist das Urteil nicht. Wir hatten mit einer hohen Strafe gerechnet, da es hier weniger um die einzelnen Straftaten, die Kevin begangen haben soll, geht, als vielmehr um das Politikum Silvester am Connewitzer Kreuz. Der Ort ist seit Jahren Thema, und vergangenes Silvester wurde die Situation durch den Einsatz der Bereitschaftspolizei eskaliert. Die Rede war von einem koordinierten, terroristischen Angriff auf die Polizei. Sogar der Vorwurf des versuchten Mordes stand im Raum. Nach all dem »Drama« brauchte es ein hartes Ur...