Gegenangriff aus Pristina

Bis nach Washington hat es nicht gereicht: Ende vergangener Woche haben der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der in Pristina als Premierminister bezeichnete Avdullah Hoti in Brüssel vorgesprochen. Eigentlich sollten sie am Sonnabend in der US-Hauptstadt zusammenkommen. Doch das Treffen im Weißen Haus wurde abgesagt, nachdem das in Den Haag ansässige Spezialgericht für das Kosovo am Mittwoch erklärt hatte, Anklage gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci erheben zu wollen. Dieser kündigte an, sich am Sonntag abend – nach jW-Redaktionsschluss – an die Bürger der sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad losgesagten serbischen Provinz zu wenden.

Für die Europäische Union war die Absage des Washingtoner Treffens ein vorläufiger Erfolg. Denn Brüssel ist offiziell damit beauftragt, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu führen. Die USA hatten im vergangenen Jahr ihr Interesse an dem Konflikt wiederentdeckt. Dessen Beilegung wär...