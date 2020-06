Weltweite Einkaufstour

Ob Rettungspakete der Bundesregierung oder Staatsanleihenkäufe der EZB: Geld ist in der Coronakrise das bestimmende Thema. In dieser zehnteiligen jW-Serie werden mit Hilfe marxistischer Erkenntnisse bürgerliche Mythen entlarvt – vom Tauschwert einer Kaurimuschel bis hin zum Handel mit Kryptowährungen. (jW)

Der US-Dollar ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die führende Währung der Welt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde diese Führung sogar in offiziellen Verträgen zwischen den Staaten als Abkommen von Bretton Woods festgelegt. Die Kündigung dieser Verträge durch die USA 1971 und 1973 hat der Vorherrschaft des Dollars langfristig keinen Abbruch getan. Jedoch resultierte daraus eine Periode sehr starker Wechselkursschwankungen. Von einem Währungskrieg konnte allerdings keine Rede sein. Vielmehr manipulierte die US-Regierung den Dollarkurs gemäß ihren eigenen Bedürfnissen. Berühmt ist der Satz des Finanzministers John Connally in der Regierung Nixon, »...