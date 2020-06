Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geliehene Stabilität Warum die Popularität des belorussischen Präsidenten Lukaschenko zurückgeht Reinhard Lauterbach Für die im Horizont von 25 Jahren erstaunliche Stabilität der Popularität von Alexander Lukaschenkos Herrschaft in Belarus sind etliche Gründe angeführt worden, und keiner ist ganz falsch. Dass er als Mann vom Land, der es in der Sowjetunion nie weiter als bis zum Direktor einer Sowchose gebracht habe, den richtigen Ton finde, um zu formal weniger gebildeten Bevölkerungsschichten zu sprechen. Das stimmt, seine öffentlichen Äußerungen sind voller kolloquialer bis vulgärer Redensarten, er betreibt den Volkssport Eishockey und nimmt gern mal einen zur Brust. Dass die Agitation der nationalistischen Opposition für eine politische und kulturelle Absonderung von Russland unter der Bevölkerung der nach 1945 mit Hilfe der ganzen Union wieder aufgebauten »Partisanenrepublik« zumindest bisher keinen größeren Widerhall gefunden hat, ist ebenfalls wahr. Vor allem aber wird genannt, dass Lukaschenko schon bald nach seiner ersten Wahl 1994 den ökonomischen Zusammenbruc...

