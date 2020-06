Kreuzzug gegen Arbeiter

Sir, wir wünschen dem amerikanischen Volk Glück zu Ihrer mit großer Majorität erfolgten Wiederwahl! (Am 8. November 1864 hatte Abraham Lincoln, hinter dem vor allem Arbeiter, Bauern und städtisches Bürgertum standen, die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen. jW)

Wenn Widerstand gegen die Macht der Sklavenhalter die maßvolle Losung Ihrer ersten Wahl war, so ist »Tod der Sklaverei!« der triumphierende Schlachtruf Ihrer Wiederwahl. (Lincoln trieb die Verabschiedung des 13. Zusatzes zur US-Verfassung, in dem die Sklaverei in den USA verboten wurde, seit 1864 energisch voran. Am 31. Januar 1865 wurde der Zusatz vom Repräsentantenhaus verabschiedet. jW)

Vom Anfang des amerikanischen Titanenkampfs an fühlten die Arbeiter Europas instinktmäßig, dass an dem Sternenbanner das Geschick ihrer Klasse hing. Der Kampf um die Territorien, welcher die furchtbar gewaltige Epopöe eröffnete, hatte er nicht zu entscheiden, ob der jungfräuliche Boden unermesslicher Landstrecken ...