Je lauter das Schweigen, desto schrecklicher

Viele begabte und bedeutende Filmemacherinnen und Filmemacher gab und gibt es, doch die wirklich heiklen Themen dürfen nur wenigen von ihnen anvertraut werden. Geburt und Tod hat allein Stan Brakhage (1933–2003) mit der angemessenen Hingabe und Härte dargestellt. Und nur Chantal Akermans (1950–2015) »Kamerablick« auf Sexualität, insbesondere lesbische Sexualität, auf Depression und Prostitution war von »Voyeurismus befreit«, wie die Schriftstellerin Tine Rahel Völcker in ihrem Buch »Chantal Akermans Verschwinden« feststellt. Außerdem hat Akerman mit einer Subtilität wie niemand sonst das Leid der Kinder von Holocaust-Überlebenden beschrieben, denn es war ihr eigenes.

So erklärt sich Völckers Entscheidung, auf der Suche nach Akerman nicht nach Brüssel zu reisen, wo die Regisseurin meistens lebte, oder nach New York, wo einer ihrer schönsten Filme, »News from Home« (»Briefe von zu Haus«, 1976), entstand, sondern in das polnische Tarnow, den Geburtsort der M...