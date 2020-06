Netanjahu unter Druck

Wenige Tage vor den geplanten Annexionen im von Israel besetzten Westjordanland wächst der diplomatische Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, keine einseitigen Schritte zu unternehmen. Gemäß seiner Koalitionsvereinbarung mit der Partei Blau-Weiß könnte der Premierminister damit schon am 1. Juli beginnen.

Das belgische Parlament verabschiedete am Freitag ohne Gegenstimme eine Resolution, mit der die von Sophie Wilmès geleitete Regierung in Brüssel aufgefordert wird, »gemeinsam mit anderen Ländern auf europäischen und multilateralen Ebenen die Initiative zu ergreifen, um die Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel zu verhindern«. Belgien solle eine führende Rolle bei der Formulierung einer »Liste wirksamer Gegenmaßnahmen« spielen, mit denen in verhältnisgerechter Weise reagiert werden könnte, falls Netanjahu an seinen Absichten festhält.

Sollte darüber in der EU keine Übereinstimmung zu erzielen sein – womit zu rechnen ...