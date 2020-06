Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. Juni 2020, Nr. 148

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Etikettenschwindel befürchtet Wer trifft wen in welcher Mission? Oppositionsparteien drängen auf Lobbyregister mit Terminauflistung Claudia Wangerin Der Vorschlag, dass Politikerinnen und Politiker im Bundestag die Logos der Firmen, für die sie arbeiten, auf dem Jackett tragen sollen, wird wohl nicht aufgegriffen: »Da würde manch einer hier im Plenum aussehen wie ein Formel-1-Fahrer«, hatte der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dietmar Bartsch, am 19. Juni erklärt, nachdem der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das IT-Unternehmen Augustus Intelligence in die Kritik geraten war. Allerdings trauen sich momentan auch bürgerliche Parteien nicht, offen Front gegen ein Lobbyregister zu machen. »Es ist völlig klar, dass mehr Transparenz nötig ist«, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, am Freitag der Deutschen Presseagentur. Das habe der Fall Amthor »unmissverständlich gezeigt«. Wer ein seriöses Gesetzgebungsverfahren wolle, so Buschmann, »muss spätestens nach der parlamentarischen Sommerzeit einen Gesetzentwurf oder ...

Artikel-Länge: 3955 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen