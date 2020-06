Jetzt erst recht!

Borussen-Aki will mit »Geisterspielen« den Fußball retten, und Bayern-Kalle sendet mit ihnen ein Signal an Europa. Darunter machen es die hohen Herren der Deutschen Fußballiga (DFL) nicht. Nach einigen »Geisterspieltagen« ist die Welt des großen Fußballs wieder in Ordnung. Man freut sich zu spielen, fällt sich entgegen aller Coronavorschriften jubelnd in die Arme, und so mancher Hygieneverstoß wird publik, ohne dass es Konsequenzen gibt.

Aber wo bleibt bei den Coronaspielen der Fan? Wer spricht über ihn und denkt über diejenigen nach, die mit den größten Anteil an dem schönen »Produkt« haben? Niemand!

Keine DFL, kein DFB und auch kein Verein spricht über Fans oder lässt sie in irgendeiner Form teilhaben....