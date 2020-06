Eine von der BRD ausgerichtete »Geberkonferenz« entspricht dem »humanitären« Vorgehen westlicher Regierungen, vermeintlich oder tatsächlich schwache Administrationen mit dem Geldsegen in die gewünschte Richtung zu drängen. Am Donnerstag versammelten sich nun virtuell die »Friends of Sudan« zu diesem Anlass, spätestens wenn Außenminister Michael Pompeo die »Unterstützung« der USA zusagt, sollten die Alarmglocken angehen.

Mit Ministerpräsident Abdullah Hamduk habe er am Mittwoch per Telefon »Wege zur Förderung und Stärkung der gemeinsamen Beziehungen« erörtert, wie die sudanesische Nachrichtenagentur Suna meldete. Hintergründige Ziele: Der Sudan will nicht länger auf Washingtons Liste der »Staaten, die Terrorismus unterstützen« stehen und sich von US-Sanktionen freimachen, die USA wollen Zugriff auf Öl seit klar ist, dass die Provinzen Darfur und Kordofan über einen diesbezüglichen Reichtum verfügen und auch China dort aktiv ist.

Zurück zur BRD: Neben der w...