Reich werden andere

»Es ist ein einfacher Sachverhalt: Wenn die UFC finanziell die Zahlen erreicht, die sie angibt, dann wird jemand ziemlich reich. Und es sind nicht die Kämpfer«, heißt es in dem Buch »The Fighter’s Mind« von Sam Sheridan. Es ist vor zehn Jahren erschienen. Viel geändert hat sich an den Verhältnissen in der US-amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) seit dem nicht.

»Wie man es auch dreht und wendet, die Kämpfer in der UFC sind unterbezahlt«, meinte auch der Journalist Luke Thomas vor einer Woche in seinem Podcast. Er zitierte zum Beleg eine Statistik, die einfach ausgedrückt besagt, dass die Topkämpferinnen und -kämpfer finanziell nur 8,6 Prozent der Gesamteinnahmen eines UFC-Events erhalten. Dabei wären sie es am Ende ja, die Zuschauer anlocken, wie Thomas anmerkte.

Im Jahr 2018 lag laut der Internetseite MMA Guru das durchschnittliche Einkommen eines UFC-Kämpfers bei 138.250 US-Dollar. Dabei muss berücksichtigt ...