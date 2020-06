Ausgelöschte Lichter

Als ich im Jahr 2016 vom Tod Lars Gustafssons hörte, las ich ihm zu Ehren noch einmal sein zusammen mit Jan Myrdal geschriebenes Buch »Die unnötige Gegenwart«. Dieser 1975 in der gelben Reihe von Hanser erschienene Band ist eine Sammlung von Essays, in denen davon die Rede ist, wie es nach dem Ende 68er-Revolte um die Linke bestellt ist und wie es weitergehen könnte zur Revolution und zu welcher. Gustafsson stellt dort Fragen, die in jenen Jahren, da es üblich war, das Klassenbewusstsein aus dem Kapitalbegriff abzuleiten, kaum jemand stellte: »Woran denken die Fabrikarbeiterinnen, wenn sie am Fließband sitzen? An das Gras, durch das sie als Fünfjährige gegangen sind?« Woran denken die Arbeiter, wenn sie im Morgengrauen im Zug sitzen und mit leerem Blick vor sich hinstarren?

Es muss um 1980 herum gewesen sein, als mein Freund Lothar Baier mich auf Lars Gustafsson hinwies und hinzufügte: »Das ist ein Guter.« Lothar hatte ihn in den frühen 70er Jahren kennen...