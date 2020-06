Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neues Firmenschild des Tages: Beauftragter für SED-Opfer Nico Popp Mit dem sehr speziellen, immer seltsam übellaunigen Milieu der »SED-Opfer« bändelt kaum jemand gerne an. Wer Widerworte gibt, ist nämlich ganz schnell »Kommunist«. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer etwa ist einer, weil er 2018 Unterstützung für den Plan signalisierte, in der unmittelbaren Nachbarschaft des privaten »Mauermuseums«, einem der Stützpunkte dieser Leute, ein neues Museum zur Geschichte des Kalten Krieges aufzumachen. Eine womöglich um einen Hauch nuanciertere Erzählung neben dem unverdünnten Antikommunismus und ein Anschlag auf das Geschäft mit den arglosen Touris – das war ein ...

Artikel-Länge: 1903 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen