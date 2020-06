Keine Tabus

Der israelische Historiker Zeev Sternhell ist am Sonntag im Alter von 85 Jahren gestorben. »Der Holocaustüberlebende, Kriegsveteran und revolutionäre Denker veränderte die Sichtweise der Wissenschaft auf die extreme Rechte und warnte vor dem Ende der Demokratie in Israel«, beginnt die liberale israelische Tageszeitung Haaretz ihren Nachruf auf Sternhell, einen weltweit anerkannten Faschismusforscher. Unermüdlich warnte er davor, dass der Faschismus keineswegs mit dem Ende der faschistischen Diktaturen verschwunden sei, sondern immer Teil unserer Welt bleiben werde.

444 Seiten umfasst die 1983 erschienene erste Auflage seines wohl bekanntesten Werkes, »Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France« (Weder rechts noch links. Die faschistische Ideologie in Frankreich), 1.075 Seiten die 2012 publizierte vierte Auflage. Das Werk wuchs in der Auseinandersetzung mit Sternhells Kritikern. Diese waren zahlreich und prominent. An ihrer Spitze der Doyen der fr...