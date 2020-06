Wilde Herzen

Südfrankreich, die letzten Schultage im Sommer 1962. Vier Jugendliche warten auf ihre Abiturzeugnisse. Maïté ist in den stillen François verliebt. Der entdeckt seine Liebe zum Bauernsohn Serge. Henri dagegen schwärmt für Maïté. Und während in Algerien der Krieg tobt, erleben die Schüler am idyllischen Ufer der Garonne ihre eigene neue Zeit. F 1994.

Arte, 20.15 Uhr

Abgehängt durch Corona?

Schüler an der Brennpunktschule

Eine Schule in einem besonders armen Teil des Ruhrgebiets, fast zwei Drittel der Schüler müssen von Hartz IV leben, die meisten haben einen Migrationshintergrund. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, d...